Ряд улиц в Воронеже перекроют из-за домашнего матча футбольного клуба «Факел»

В Воронеже в связи с проведением домашнего матча футбольного клуба «Факел» на одноименном стадионе на ряде улиц Советского района ограничат движение и парковку. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства. Ограничения будут действовать с 18:00 26 сентября до 22:00 27 сентября.

27 сентября «Факел» встретится с казанским «Рубином» в рамках десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Начало матча в 19:00.

В девятом туре РПЛ «Факел» в Санкт-Петербурге проиграл действующему чемпиону и лидеру нынешнего розыгрыша «Зениту» со счетом 3:1. После девяти туров «Факел» занимает последнее место в турнирной таблице, в активе команды пять набранных очков.

Денис Пискунов