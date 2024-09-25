ОВД Ревды возглавил 43-летний подполковник Артем Лаздыня

На должность начальника ОВД Ревды (Свердловская область) назначен 43-летний подполковник полиции Артем Лаздыня. Как «Ъ-Урал» сообщил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых, с февраля 2020 года он возглавлял отдел по борьбе с мошенничеством управления уголовного розыска ГУ МВД области. К исполнению обязанностей Артем Лаздыня приступит 1 октября текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Лаздыня

Фото: предоставлено В. Н. Горелых Артем Лаздыня

Фото: предоставлено В. Н. Горелых

По словам полковника Горелых, подполковник Лаздыня начал службу в МВД в 2005 году, когда закончил ВУЗ. В частности, он работал оперуполномоченным в УБОПе, в угрозыске Чкаловского РУВД. Отмечается, что он награжден ведомственными медалями "За отличие в службе" второй и третьей степени.

Полина Хабарова