Мэрия Екатеринбурга объявит конкурс на создание памятника режиссеру Балабанову

Администрация Екатеринбурга объявит конкурс на создание скульптуры режиссера Алексея Балабанова. Как сообщили в департаменте информационной политики мэрии, такое решение было принято на заседании рабочей группы под руководством вице-мэра Рустама Галямова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Алексей Балабанов

Фото: Олег Беляев Режиссер Алексей Балабанов

Фото: Олег Беляев

Планируется, что конкурс начнется в октябре текущего года и продлится до середины декабря. «Комиссия, в состав которой войдут как профессиональные скульпторы, так и коллеги режиссера – сценарист и режиссер Сергей Сельянов, музыканты Вячеслав Бутусов, Настя Полева, Евгений Горенбург и другие, должна будет выбрать автора, который создаст памятник известному уральцу»,— сказано в сообщении.

Памятник расположится напротив главного входа в здание Свердловской киностудии (проспект Ленина, 50 «б»). Как сказано в сообщении, эскиз памятника будет готов к отливке в бронзе к марту 2025 года, а в мае — ко дню рождения режиссера — его планируют установить.

Напомним, решение об установке памятника Алексею Балабанову в Екатеринбурге было принято в августе на заседании общественного Совета по сохранению и развитию культурного наследия города.

Полина Хабарова