Единый подход к инвентаризации бомбоубежищ намерены внедрить в Петербурге

Проект постановления об инвентаризации бомбоубежищ в Санкт-Петербурге в текущем году подготовил Смольный. Предполагается, что документ обеспечит единый подход работы. Соответствующее постановление разместили 25 сентября в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте городского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Данным постановлением собираются утвердить положение о городской комиссии по инвентаризации сооружений гражданской обороны. Также подкомиссии по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны должны создать на территории районов Петербурга.

«Проект разработан в целях обеспечения едиными организационными подходами при проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории Санкт-Петербурга в 2024 году»,— уточняется в пояснительной записке.

Контролировать выполнение постановления будет вице-губернатор Валерий Москаленко.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на обследование бомбоубежищ в Петербурге запросили из бюджета 567 млн рублей.

Варвара Рудич