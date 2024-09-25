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Единый подход к инвентаризации бомбоубежищ намерены внедрить в Петербурге

Проект постановления об инвентаризации бомбоубежищ в Санкт-Петербурге в текущем году подготовил Смольный. Предполагается, что документ обеспечит единый подход работы. Соответствующее постановление разместили 25 сентября в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте городского правительства.

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Данным постановлением собираются утвердить положение о городской комиссии по инвентаризации сооружений гражданской обороны. Также подкомиссии по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны должны создать на территории районов Петербурга.

«Проект разработан в целях обеспечения едиными организационными подходами при проведении инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории Санкт-Петербурга в 2024 году»,— уточняется в пояснительной записке.

Контролировать выполнение постановления будет вице-губернатор Валерий Москаленко.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на обследование бомбоубежищ в Петербурге запросили из бюджета 567 млн рублей.

Варвара Рудич

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