Государственный Эрмитаж представил выставку «Эпохи, курганы, находки»

В государственном музее Эрмитаж сегодня, 25 сентября, открылась выставка «Эпохи, курганы, находки. К 175-летию со дня рождения Н. И. Веселовского». Экспозиция посвящена востоковеду, историку и археологу Николаю Веселовскому. Он исследовал территории Средней Азии, Золотой Орды и Северного Причерноморья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гребень с изображением батальной сцены. Скифская культура. Рубеж V–IV вв. до н.э.

Фото: Государственный Эрмитаж, Государственный Эрмитаж Гребень с изображением батальной сцены. Скифская культура. Рубеж V–IV вв. до н.э.

Фото: Государственный Эрмитаж, Государственный Эрмитаж

Выставка состоит из 200 экспонатов, которые были найдены Николаем Веселовским. Проект сфокусирован на артефактах, дополненных копиями документов из научного архива Института истории материальной культуры РАН.

Николай Веселовский — русский востоковед, исследователь истории и археологии Средней Азии. Он известен раскопками в Самарканде и первыми исследованиями причерноморских и скифских древностей. Был профессором Санкт-Петербургского университета с 1890 года и членом-корреспондентом Императорской Санкт-Петербургской академии наук с 1914 года. Также был членом Русского географического общества, входил в его Совет (1891–1902).

Марианна Голдобенкова