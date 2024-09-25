Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, как аукционный дом изменил политику в сфере комиссий для клиентов и покупателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bobby Yip / Reuters Фото: Bobby Yip / Reuters

Инсайды из мира большого аукционного бизнеса от дома Sotheby's, который всегда был мне небезразличен. В конце концов, именно этот дом еще в 1970-е начал выпускать на торги отдельные предметы русского искусства, а потом уже в девяностые создал одноименный отдел. Им уже в нулевые успешно руководила моя хорошая приятельница Джоанна Викери, которая вывела наш сегмент арт-рынка на серьезные высоты, и сама заняла должность Senior Director. В общем, с этим домом лично у меня связано много воспоминаний.

А вот, как пишут коллеги, для внешнего мира самой большой новостью из аукционного дома Sotheby's за последнее время стала продажа скелета стегозавра, ушедшая в июле этого года за $44,6 млн. Это был самый дорогой скелет динозавра, когда-либо проданный на аукционе.

Но вернемся к инсайдерам, от них поступали гораздо более впечатляющие новости. В феврале дом объявил о пересмотре своей структуры сборов, сократив так называемую Buyer`s Premium (премию покупателя) — сумму поверх цены с молотка, которую победитель торгов должен выплатить аукционному дому, и вообще установив ограничение на ставку комиссии продавца.

Это был очень спорный шаг, и люди, знакомые с внутренней работой компании, говорят, что это решение буквально обрушилось на специалистов дома, брокеров и искусствоведов, которые занимаются поиском произведений искусства и убеждают владельцев красивых вещей продавать их через Sotheby's, часто снижая свои гонорары. В одном из изданий процитировали некоего «старого специалиста» в этом бизнесе: «Никто, кто когда-либо продавал произведения искусства, не придумал бы такой план». И в каком-то смысле это правильно. План пришел в голову генеральному директору Sotheby's Чарльзу Ф. Стюарту, бывшему инвестиционному банкиру, который был безмерно далек от мира искусства, пока не занял высшую должность в арт-мире пять лет назад.