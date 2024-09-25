Эксперты назвали минимальную цену квартиры на последнем этаже новостройки в Сочи

Самую доступную квартиру на последнем этаже новостройки в Сочи оценили в 9,6 млн руб. Об этом сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на эксперта по недвижимости Кирилла Флуткова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Петунин Фото: Сергей Петунин

По данным анализа, в сентябре 2024 года в городе-курорте доступно 462 квартиры и апартамента, расположенные на верхних этажах новостроек. Больше половины из них составляют «однушки» — 251 лот. Также представлены студии (108), «двушки» (82) и «трешки» (21).

Самый высокий этаж, где можно найти недвижимость на первичном рынке,— 20-й. Самый доступный вариант — квартира-студия площадью 17 кв. м на последнем, 19-м этаже в Хостинском районе стоимостью 9,6 млн руб.

Также можно найти и более затратные предложения. Например, самый дорогой апартамент площадью 167 кв. м в Центральном районе Сочи оценивают в 325 млн руб. Этот объект расположен на последнем этаже четырехэтажного здания. Дом планируют сдать в середине 2026 года.

Мария Удовик