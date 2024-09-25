Аккаунт «РИА Новости» в TikTok заблокирован на фоне санкций США

Китайский видеохостинг TikTok заблокировал аккаунт «РИА Новости» на фоне новых санкций США в отношении российских СМИ. Ранее платформа удаляла или показывала без звука некоторые видео с заявлениями президента Владимира Путина и других российских официальных лиц, утверждая, что информация в них недостоверна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

При попытке зайти в приложение на экране появляется оповещение о блокировке. Кроме того, поисковая выдача перестала выдавать любые ролики информагентства. Представители видеохостинга пока не прокомментировали ситуацию.

21 сентября на фоне объявленных США новых ограничений против российских СМИ TikTok заблокировал аккаунты Sputnik и RT International.

В начале сентября Соединенные Штаты ввели санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня», которая указана в качестве основателя Sputnik, и ее главы Дмитрия Киселева. Под рестрикции также попали RT и его главред Маргарита Симоньян. 17 сентября аккаунты RT и «России сегодня» удалила корпорация Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), которой принадлежат соцсети Instagram, Facebook и Threads, а также мессенджер WhatsApp.

Американский Госдеп заявлял, что США, Великобритания и Канада проводят дипломатическую кампанию против RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл блокировку российских СМИ недопустимой, а введенные ограничения — «граничащими с безумием».

Александр Андреев