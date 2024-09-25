Центр Петербурга перекроют из-за съемок фильма «Левша»

Съемки фильма «Левша» доставят неудобства автомобилистам в конце первого месяца осени, сообщает комитет по транспорту Санкт-Петербурга. Речь идет об участках Казанской улицы и Казанской площади, прилегающих к Казанскому собору.

Дороги перекроют с одиннадцати вечера 27 сентября до трех часов дня следующего дня. Также проезд будет недоступен для автомобилистов с шести вечера 28 сентября до пяти вечера 29 сентября.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что движение по Большеохтинскому мосту ограничат до середины октября. Там планируют заменить асфальт. Поочередно для транспорта будут закрывать то правую, то левую полосу в обоих направлениях.

Андрей Маркелов