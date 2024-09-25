Сервисы доставки предлагали петербуржцам небезопасные блюда

Сотрудники Россельхознадзора проанализировали меню точек общественного питания. Представленные в сервисах доставки «Яндекс. Еда» и «Деливери» блюда признаны небезопасными, сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты установили, что компании не зарегистрированы в системе «Меркурий». Ввиду того, что ингредиенты животного происхождения для блюд этих кафе не имеют прослеживаемости, их относят к потенциально небезопасным. Уточняют, что подобные нарушения допущены в 11 случаях. В частности, речь идет о кафе, предлагающем потребителям пиццы и суши.

В начале текущего месяца специалисты установили, что у 42 точек общественного питания нет документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов. Владельцы заведений получили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства, писал ранее «Ъ-СПб».

Татьяна Титаева