Уральца отправили в колонию за хищение почти 4 млн рублей из автобуса

Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил к трем годам колонии общего режима 23-летнего местного жителя за хищение более 3,9 млн руб. из припаркованного автобуса. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, он признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным суда, 23 июня текущего года подсудимый возле дома по ул. Космонавтов заметил припаркованный автобус марки Simaz, принадлежащий нижнетагильскому МУП «Тагильский трамвай». Полагая, что в автобусе может храниться ценное имущество, выдавил переднюю дверь и проник в салон. Под панелью приборов он похитил 3,9 млн руб., которые принадлежали водителю.

Из них 441 тыс. руб. мужчина потратил на личные нужды, остальные деньги были возвращены потерпевшему после задержания преступника сотрудниками правоохранительных органов. Вину он признал, приговор не вступил в законную силу.

Полина Хабарова