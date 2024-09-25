Авианосная группировка США в Аравийском море осталась без снабжения топливом

По сообщению Military Times, танкер USNS Big Horn «получил повреждения в результате инцидента» и остался без хода. Представитель ВМС сообщил, что экипаж Big Horn «в безопасности» и никаких признаков утечки нефти с судна нет. По некоторым данным, сейчас Big Horn стоит на якоре возле Омана, ожидая завершения технической оценки ущерба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танкер USNS Big Horn

Фото: Navy / Handout / Reuters Танкер USNS Big Horn

Фото: Navy / Handout / Reuters

Big Horn — комплексное судно снабжения класса Henry J. Kaiser, введено в состав флота в 1991 году. Длина—– 206 м, ширина — 30 м, полное водоизмещение около 40 тыс. т. Максимальная скорость — 20 узлов, экипаж 100 человек.

Среди причин аварии называют столкновение с неизвестным объектом. 24 сентября издание gCaptain сообщило, что Big Horn село на мель и оказалось «частично затоплено» возле берегов Омана. Также появилась информация о повреждении винторулевой группы, а в соцсетях опубликовано видео с затопленным машинным отделением судна.

При столкновении Big Horn с плавающим или полузатопленным объектом или посадке на мель была бы повреждены носовая часть судна. Поэтому эта версия не может объяснить повреждения винтов, руля и находящегося в кормовой части машинного отделения. Поэтому нельзя исключить ракетной атаки на судно или действия морских диверсантов.

Сейчас Big Horn входит в состав авианосной ударной группы (CSG-3) атомного авианосца CVN-72 Abraham Lincoln, развернутую на Ближнем Востоке. Танкер является единственным заправщиком ВМС США в радиусе 20 тыс. морских миль от точки местонахождения CSG-3.