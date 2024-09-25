Гладков: на ремонт белгородских МКД и общежитий направлено 11,5 млрд рублей

С 2021 по 2023 год в Белгородской области на ремонт многоквартирных жилых домов (МКД) и общежитий выделили 11,5 млрд руб. Об этом в утреннем обращении к жителям региона рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В регионе реализуется масштабная региональная программа по ремонту общежитий, переведенных в статус многоквартирных домов. За три года были капитально отремонтированы 35 таких зданий на общую сумму около 1,5 млрд руб. Также в течение трех лет было завершено обновление 950 МКД. 289 домов отремонтировали в 2021 году, 432 — в 2022-м и 229 — в 2023-м. На эти цели направлено порядка 10 млрд руб.

«Думаю, мы приняли правильное решение по общественной приемке данных объектов. Понимаем, что мнений много, а нам, в первую очередь, хотелось таким решением усилить ответственность строителей за качество проводимых работ»,— отметил Вячеслав Гладков.

Денис Пискунов