Роспотребнадзор рекомендовал свердловским предприятиям ввести масочный режим

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области рекомендовало предприятиям ввести масочный режим во время роста заболеваемости, о чем на пресс-конференции заявила заместитель руководителя ведомства Анжелика Пономарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управление Роспотребнадзора по Свердловской области рекомендовало предприятиям ввести масочный режим

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Управление Роспотребнадзора по Свердловской области рекомендовало предприятиям ввести масочный режим

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В преддверии сезона ОРВИ региональным управлением Роспотребнадзора подготовлен пакет документов, который содержит предложения для органов власти и предприятий. В документах предписаны меры профилактики, в том числе введение масочного режима во время подъема заболеваемости. В каждом учреждении руководитель в праве сам вводить масочный режим. Более того, в документах предписано обеспечить сотрудников масками»,— сообщила госпожа Пономарева.

По ее словам, за последнюю неделю в Свердловской области было зарегистрировано более 38 тыс. заболеваний ОРВИ, что на 16% превышает показатели предыдущего периода, но на 4% ниже среднего многолетнего уровня. В регионе с начала осени преобладают риновирусы, аденовирусы, коронавирусы и парагриппы.

Анастасия Таначева