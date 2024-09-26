«Будьте страстны в вашей работе и в ваших исканиях»

26 сентября 1849 года родился человек, чья работа по физиологии пищеварения впервые принесла Нобелевскую премию ученому из России. Это один из основателей физиологии Иван Павлов, работы которого до сих пор могут вдохновлять ученых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1930-е годы. Академик Иван Петрович Павлов

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» 1930-е годы. Академик Иван Петрович Павлов

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Иван — старший сын

Первый физиолог мира,— так однажды назвали Ивана Петровича коллеги на международном съезде. Ни один из русских учёных того времени не был так известен за рубежом, как Павлов. Исследователь был почётным членом более 100 академий и научных сообществ. Он создал теорию условных рефлексов, а перед этим посвятил более 35 лет исследованиям физиологии высшей нервной деятельности. Его открытия в области физиологии пищеварения и кровообращения, учение о высшей нервной деятельности стали частью золотого фонда мировой науки и сделали имя ученого бессмертным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1875 год. Семья Ивана Петровича Павлова, его отец Петр Дмитриевич, мать Варвара Ивановна, братья Сергей, Дмитрий, Петр, сестра Лидия

Фото: Wikipedia / неизвестный автор 1875 год. Семья Ивана Петровича Павлова, его отец Петр Дмитриевич, мать Варвара Ивановна, братья Сергей, Дмитрий, Петр, сестра Лидия

Фото: Wikipedia / неизвестный автор

Иван Павлов родился в Рязани в семье священника. Его отец, Петр Дмитриевич, был преподавателем греческого языка и латыни в Рязанском духовном училище. Мать, Варвара Успенская, происходила из семьи священнослужителя. Иван был старшим и до поры беспроблемным ребенком. Он всегда был прилежным, а в детстве находил время и на игры, и на помощь родителям. Не слишком рано — в восемь лет — будущий светоч науки начнет учиться грамоте. Но за парту сядет намного позже — через три года. До 11 лет он был на домашнем обучении, так как сильно ушибся, когда упал с лестницы. В общем, только в 11 лет Иван стал учеником Рязанского уездного духовного училища, в котором когда-то преподавал его отец. Учился Павлов прилежно и по окончании учебного заведения получил рекомендацию продолжить обучение в семинарии.

В 1864 году Иван Павлов поступил в Рязанскую духовную семинарию, продолжая династию по линии своего деда Ивана Успенского, да и не только его. Будучи семинаристом, он увлекался идеями трудов Белинского, Герцена, Добролюбова. Но, правда, самое большое влияние на Ивана оказала книга не о том, как обустроить Россию, а о том как устроен мозг человека. Труд Сеченова «Рефлексы головного мозга» стал его настольной книгой. Изучение идей и рефлексов привело Павлова к решению оставить семинарию и посвятить себя науке. В 1870 году Иван Павлов покинул родную Рязань и отправился в Петербург. Там он намеревался поступить в университет на естественное отделение физико-математического факультета. Правда была проблема: выходцев из семинарии на физмат не принимали. Павлов поступил сперва на юридический, а вскоре перевелся туда, куда и приехал поступать. Пример того, как человек, который знает, чего хочет, не тратит время на альтернативные варианты развития судьбы.

Любовь и страсть к делу

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1879 год. Иван Павлов (третий справа в верхнем ряду) среди врачей и преподавателей Медико-хирургической академии

Фото: Wikipedia / неизвестный автор 1879 год. Иван Павлов (третий справа в верхнем ряду) среди врачей и преподавателей Медико-хирургической академии

Фото: Wikipedia / неизвестный автор

Всего десять дней продолжалась вынужденная учеба на юрфаке, ставшая мостиком от учебы церковной до, казалось бы, дороги противоположной. Далее Иван Павлов успешно переводится на естественное отделение физмата и делает там, по своему обыкновению, большие успехи. Как отличник, Павлов получает императорскую стипендию. По мере обучения его все больше интересует физиология. Окончательный выбор Павлов сделал под влиянием профессора Циона, который читал лекции с непередаваемым артистизмом. В 1875 году Иван с отличием окончил университет, а в 1876-м поступил сразу на третий курс Медико-хирургической академии (ныне — Военно-медицинская). В эту академию он устроился работать ассистентом в лаборатории. Целых два года ученый проводил исследования по физиологии кровообращения. Труды молодого ученого были высоко оценены С. П. Боткиным — основателем русской клинической медицины. В декабре 1879 года 30-летний Иван Павлов с отличием окончил Медико-хирургическую академию и в январе 1880 года был принят в Институт врачей на кафедру факультетской терапии.

Спецпаек удержал от эмиграции?

В 1880 году ученый приступил к работе над докторской диссертацией. Спустя три года состоялась защита по теме «Центробежные нервы сердца». Получив звание приват-доцента весной 1884 года, ученый уезжает в Германию. Там он изучает нервно-мышечную физиологию и такой ее аспект, как влияние блуждающего нерва на левый желудочек сердца. В начале 1887 года физиолог вернулся в Россию, где стал профессором кафедры фармакологии, а затем профессором кафедры физиологии. До 1925 года он руководил этой кафедрой в родной Военно-медицинской академии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1912 год. Профессор Иван Павлов на кафедре физиологии Военно-медицинской академии

Фото: Wikipedia / неизвестный автор 1912 год. Профессор Иван Павлов на кафедре физиологии Военно-медицинской академии

Фото: Wikipedia / неизвестный автор

С 1890 года он становится заведующим отделом физиологии Института экспериментальной медицины. Лекции влюбленного в науку Павлова отличались простотой изложения и наглядностью опыта. Профессор считал, что необходимо объединять теоретические курсы с практическими занятиями в единое целое. Институт экспериментальной медицины как раз был тем местом, где можно было приложить одновременно научные и творческие силы.

Каким еще был Иван Павлов? Бунтарем, не знающим страха. Это был бунт зрелого и умного человека, который знает себе цену — и она велика. Типаж профессора Преображенского, который, возможно, отчасти и был списан с профессора, в родословной которого тоже хватало «церковных» фамилий. Советскую власть Павлов ругал не в собственной столовой, а прямо в глаза. И ничего ему за это не было. Наоборот, Ленин ломал голову, как удержать Ивана Павлова в России, не дать ему эмигрировать. Особенно забеспокоились в Советской России, когда ученого позвали в Швецию и ее правительство выразило готовность выстроить для него сверхсовременный институт. Но тут Ленин распорядился поставить профессора Павлова на особое довольствие. Он понимал, какой будет эффект за рубежом, если Павлов, самый известный русский ученый, примет советскую власть. Иван Петрович получил особый паек, где были дичь и икра. Он от него отказался, но это не произвело никакого впечатления на приставленного к академику Бухарина. С тех пор Павлов и его сотрудники находились на особом положении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1922 год. Визит в лабораторию Павлова Хорсли Ганта, члена Американской ассоциации помощи. В 1925 году Гант вернется в Россию, чтобы работать под руководством Павлова в Институте экспериментальной медицины

Фото: Wikipedia / Wellcome Library, London 1922 год. Визит в лабораторию Павлова Хорсли Ганта, члена Американской ассоциации помощи. В 1925 году Гант вернется в Россию, чтобы работать под руководством Павлова в Институте экспериментальной медицины

Фото: Wikipedia / Wellcome Library, London

Первая русская Нобелевка

Институт физиологии, возглавляемый Павловым, финансировался так, что тот порой боялся, что не сможет оправдать эти затраты. Академик по-прежнему не любил советскую власть, но, давая волю языку, делал то, что от него требовалось: во время заграничных поездок благодарил стоящего во главе государства стального человека, на банкетах поднимал тосты за правительство. Этого требовала благодарность. Ведь даже его родные пользовались благами его особого положения. Например, его сестре в Москве власти бесплатно отремонтировали жилье. Правительство желало создать рай на земле для Ивана Павлова и его семьи. Было дано разрешение вернуться из эмиграции младшему сыну академика Всеволоду, ушедшему в Константинополь вместе с Белой армией. Тот стал секретарем отца. Когда Ленинград чистили от «бывших», его людей не трогали.

Бес в ребро

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Академик Иван Петрович Павлов среди ближайших помощников и учеников. Слева направо: Осип Сергеевич Розенталь, Мария Капитоновна Петрова и Владимир Константинович Федоров

Фото: РИА Новости Академик Иван Петрович Павлов среди ближайших помощников и учеников. Слева направо: Осип Сергеевич Розенталь, Мария Капитоновна Петрова и Владимир Константинович Федоров

Фото: РИА Новости

Примерно в возрасте булгаковского профессора Преображенского, в 63 года, Иван Павлов познакомился с 37-летней Марией Капитоновной Петровой. Вскоре ее брак рухнул, а семью самого Павлова чудом спасло терпение его жены. Серафима Павлова приняла все как данность. Знали об отношениях профессора с молодой сотрудницей и многие из его окружения, а также «смотрящие» наверху. Воспоминания Марии Капитоновны о романе с Павловым долгое время не публиковались: как лицо большой науки он должен был остаться в истории безупречным.

Иван Петрович Павлов умер в 1936-м, за год до «большого террора», который он мог не пережить. Мария Капитоновна после его смерти прожила еще 12 лет и прошла через ленинградскую блокаду. Эти годы она посвятила науке и его памяти.

В качестве причины смерти указывается пневмония или яд. Отпевание по православному обряду, согласно его завещанию, было совершено в церкви в Колтушах, после чего в Таврическом дворце состоялась церемония прощания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 27–28 февраля 1936 года. Очередь людей, пришедших проститься с Иваном Петровичем Павловым в Таврическом дворце

Фото: pastvu.com / неизвестный автор 27–28 февраля 1936 года. Очередь людей, пришедших проститься с Иваном Петровичем Павловым в Таврическом дворце

Фото: pastvu.com / неизвестный автор

Анна Кашурина