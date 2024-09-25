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Тамбовские власти за два года направили 2,3 млрд на поддержку участников СВО

В Тамбовской области реализуется 41 мера поддержки участников СВО и их семей. За два года на эти цели из областного бюджета было направлено более 2,3 млрд руб. Об этом рассказал губернатор Максим Егоров в ходе «Прямой линии».

«На региональном уровне мы делаем все возможное, чтобы участники специальной военной операции и их близкие чувствовали себя защищенными и ни в чем не нуждались»,— сказал глава Тамбовской области.

Для поддержки участников СВО продолжает действовать благотворительный фонд «Развитие Тамбовщины». Средства в него перечисляют более 5,4 тыс. организаций и свыше 22 тыс. местных жителей. По данным облправительства на 3 сентября, в фонд поступило около 501 млн руб., в том числе 18 млн руб. товарами.

Также в каждом муниципальном округе региона работают филиалы фонда «Защитники Отечества». Здесь трудятся 29 социальных координаторов.

Алина Морозова

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