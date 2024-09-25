В Свердловской области портфель кредитов бизнеса вырос за год на 16% до 2 трлн

Портфель кредитов юридических лиц в Свердловской области превысил 2 трлн руб., увеличившись за год на 16%. Пятую часть портфеля — 410 млрд руб. — составляют кредиты малых и средних предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Портфель кредитов юрлиц в Свердловской области превысил 2 трлн руб., увеличившись за год на 16%

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Портфель кредитов юрлиц в Свердловской области превысил 2 трлн руб., увеличившись за год на 16%

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Предприятия готовы брать кредиты даже по увеличившимся ставкам. По данным на 1 августа, средние ставки по кредитам на срок до года для юрлиц на Урале были на уровне 16,6%, для малых и средних предприятий — 18%»,— прокомментировал экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Горбунов. По его словам, компании ориентируются на свои выросшие прибыли и стремятся занять освободившиеся ниши. В свою очередь среди малых и средних предприятий кредиты берут те, у которых высокие оборачиваемость средств и маржинальность бизнеса.

Высокий спрос на кредиты сохраняется среди предприятий промышленного сектора, тогда как в торговле, сфере услуг и строительстве летом наблюдалось замедление кредитной активности. В основном, спрос на промышленную продукцию поддерживается заказами готовых металлических изделий для машиностроения, автомобилестроения, реализации инфраструктурных проектов.

Анастасия Таначева