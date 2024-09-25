Петербург 25 сентября может побить почти 100-летний температурный рекорд

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил в своем Telegram-канале, что 25 сентября воздух в городе может прогреться до 23 градусов. Если это случится, то будет побит температурный рекорд, державшийся в мегаполисе с 1925 года. Тогда столбики термометров показали 22,6 градуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

«Потепление в нашем регионе началось с приближением циклонов с запада. Южный ветер уже принес теплую воздушную массу, и вчера в Петербурге температура воздуха днем превысила +19 градусов»,— написал господин Колесов.

Тем не менее, к вечеру в городе пройдет кратковременный дождь. Атмосферное давление в мегаполисе уже ниже нормы и продолжает опускаться. К пятнице, 27 сентября, в город придут полноценные дожди. Их принесет новый циклон, который движется со стороны Англии. С приходом осадков в Петербурге станет прохладнее.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сентябрь рискует стать самым теплым за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2023 году. Сейчас первый месяц осени теплее предшественника почти на два градуса.

Андрей Маркелов