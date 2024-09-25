В Кингисеппском районе совершен поджог частного дома, подозреваемый задержан

Полиция Кингисеппского района Ленинградской области задержала подозреваемого в поджоге дачного дома в деревне Новопятницкое. Как сообщили в региональном ГУ МВД, заявление от 72-летней пенсионерки поступило в полицию накануне, 24 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Женщина рассказала, что в период с 23 по 24 сентября неизвестные подожгли принадлежащий ей дачный дом. В результате возгорания пострадавших нет, однако жилище сгорело дотла. Сумма ущерба составила 3,5 млн рублей.

В тот же день в 16:30 у дома №26 по Кингисеппскому шоссе в Ивангороде по подозрению в совершении преступления правоохранители задержали находившегося в состоянии алкогольного опьянения 46-летнего жителя Оренбургской области. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция задержала подозреваемых в поджоге иномарки в Невском районе.

Андрей Цедрик