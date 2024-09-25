«Хезболла» заявила, что нанесла ракетный удар по штаб-квартире «Моссада»

Вооруженные отряды шиитского движения «Хезболла» взяли на себя ответственность за обстрел пригорода Тель-Авива. Представители организации заявили, что нанесли ракетный удар по штаб-квартире израильской разведслужбы «Моссад». Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что система ПВО сбила в небе над еврейским государством выпущенную со стороны Ливана ракету класса «земля-земля».

«Бойцы сил сопротивления использовали баллистическую ракету Qader-1 для поражения штаба разведки "Моссад", которая несет ответственность за убийство группы командиров и взрывы пейджеров и беспроводных устройств связи в Ливане»,— говорится в опубликованном в Telegram-канале движения заявлении.

Накануне отряды «Хезболлы» нанесли ракетные удары по военной базе Дадо на севере Израиля. Ракетная опасность также была объявлена в Хайфе, Назарете, Йокнеаме и по всей Галилее. В общей сложности было зафиксировано более 270 пусков.

17 и 18 сентября в Ливане произошла серия взрывов пейджеров и других средств связи. Погибли десятки людей, более 3 тыс. получили ранения. «Хезболла» обвинила в атаке Израиль, власти соседней страны причастность отвергали.

После этого израильские военно-воздушные силы стали наносить массированные удары по Ливану, включая Бейрут. 20 сентября при атаке на штаб «Хезболлы» погибли два военных руководителя шиитской организации и 14 полевых командиров. 23 сентября израильский министр обороны Йоав Галант объявил о начале наступательной операции под названием «Стрелы севера». Ее цель — уничтожение военной инфраструктуры «Хезболлы».

Согласно данным Минздрава Ливана, по состоянию на вечер 24 сентября в результате израильских обстрелов погибли 569 человек, пострадали более 1,8 тыс.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Израиль готовит новые вводные».

Александр Андреев