Сочи обогнал Санкт-Петербург по количеству бронирований жилья на октябрь

Сочи занял первое место в рейтинге бронирований жилья на октябрь. Курорт собрал 23% резервов. Стоимость ночи при средней продолжительности поездки в семь дней составляет 3,5 тыс. руб., по говорится в исследовании сервиса Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ

На втором месте оказался Санкт-Петербург. Культурная столица собрала 11% бронирований. Средняя стоимость ночи при пятидневном размещении составляет 3,3 тыс. руб.

Третье место забрала Москва с 7% бронирований. Средняя стоимость ночи при четырехдневном размещении составляет 4,5 тыс. руб.

На седьмом месте оказалась Анапа. При средней продолжительности поездки в восемь дней стоимость ночи составляет 2,5 тыс. руб.

На восьмом месте оказалась Красная Поляна. При средней продолжительности поездки в три дня стоимость ночи может составлять 5,1 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что Сочи возглавил топ популярных направлений для отдыха с питомцами в сентябре. Второе место заняла Анапа с 8% броней.

Мария Удовик