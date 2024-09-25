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«Россети Тюмень» направили 1,4 млн на повышение надежности электроснабжения двух нефтяных месторождений в Югре

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт высоковольтной подстанции «Лосинка» в ХМАО-Югре. Объект обеспечивает электроэнергией производственную инфраструктуру Мамонтовского и Омбинского месторождений углеводородов, которые разрабатывает «Роснефть». На технические мероприятия энергокомпания направила 1,4 млн рублей.

На подстанции прошел капремонт пяти высоковольтных выключателей: энергетики смонтировали 10 новых фарфоровых покрышек, заменили 7 дугогасительных камер, а также обновили более 1,6 тонны масла. Компания задействовала в работах семь сотрудников и четыре единицы техники, в том числе автокран грузоподъемностью 25 тонн. Благодаря поочередному выводу в ремонт силового оборудования специалисты провели работы без ограничения электроснабжения потребителей.

«Россети Тюмень» непрерывно совершенствуют работу электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона. Ремонт подстанции «Лосинка» повысил надежность электроснабжения двух месторождений в главном нефтедобывающем регионе России.

АО «Россети Тюмень»

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