Свыше 60 улиц остались без света в Сочи

В среду, 25 сентября, в Сочи 65 улиц остались без электричества. Изменения связаны с плановым ремонтом на электрооборудовании и установкой цифровых приборов учета. Временные неудобства продлятся до 19:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Отключения уже коснулись улиц Попова, Урицкого, Революции, Павлика Морозова, Ульянова, Светогорская, Шиловская, Народная, Шаумяна, Плеханова, Виноградная. Электричество также отключили на улицах Целинная, Стартовая, Бамбуковая, Пластунская, Вишневая, Часовая, Алая, Розовая, Лиловая, Разданская.

Изменения затронули переулки Революции, Высокогорный, Амбулаторный, Вертолетный. Без электричества остались Вишневый, Юртовский, Магнитогорский переулки.

Из-за плановых ремонтных работ электричества нет в поселках Третья Рота, Верхнеармянская Хобза, Харциз первый, Харциз второй, Тюменский. С временными неудобствами столкнулись жители сел Бжид, Шепси, Шаумян, Солохаул, Дефановка, Отрадное, Головинка, Барановка. Полный перечень можно найти в Telegram-канале электросетей Сочи.

Мария Удовик