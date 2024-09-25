Наружное освещение в Арсенальном переулке в Кронштадте обновят до конца года

До конца текущего года в Кронштадте специалисты СПб ГБУ «Ленсвет» намерены модернизировать систему наружного освещения в Арсенальном переулке, который проходит вдоль Петровского парка и соединяет Макаровскую улицу с Зимней пристанью. В этой локации установят новые декоративные чугунные фонари, сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга.

В Арсенальном переулке общей протяженностью 200 метров планируется заменить 14 светильников, 11 декоративных чугунных опор и проложить 268 метров кабельной линии. Последняя реконструкция опор там проводилась в 1982 году, отметили в комитете.

Кроме этого, в 2024 году в Кронштадте запланировано реконструировать освещение на улице Зосимова, в квартале, ограниченном улицами Владимирской, Зосимова, Гражданской, Посадской, а также построить освещение на улице Осокина.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на модернизацию системы наружного освещения в Кронштадте городские власти намеревались потратить почти 72 млн рублей.

Андрей Цедрик