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Прокуратура проверит задержку «Ласточки» из Екатеринбурга в Каменск-Уральский

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку после информации в СМИ о задержке примерно на час скоростного электропоезда «Ласточка» по маршруту Екатеринбург — Каменск-Уральский, сообщили в ведомстве.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По итогам надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению АО «Свердловская пригородная компания» законодательства о защите прав потребителей.

По данным портала Е1, 24 сентября в Екатеринбурге задержали отправление поезда по этом маршруту на 54 минуты со станции Екатеринбург-Пассажирский: по расписанию «Ласточка» должна была выехать в 18:48 со станции Шарташ, но приехала только в 19:39.

Напомним, 23 июля причиной массовых задержек поездов в Екатеринбурге стал ремонт на участках пути Свердловской железной дороги (СвЖД). Происходили задержки поездов дальнего следования.

Ирина Пичурина

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