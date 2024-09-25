Прокуратура проверит задержку «Ласточки» из Екатеринбурга в Каменск-Уральский

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку после информации в СМИ о задержке примерно на час скоростного электропоезда «Ласточка» по маршруту Екатеринбург — Каменск-Уральский, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По итогам надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению АО «Свердловская пригородная компания» законодательства о защите прав потребителей.

По данным портала Е1, 24 сентября в Екатеринбурге задержали отправление поезда по этом маршруту на 54 минуты со станции Екатеринбург-Пассажирский: по расписанию «Ласточка» должна была выехать в 18:48 со станции Шарташ, но приехала только в 19:39.

Напомним, 23 июля причиной массовых задержек поездов в Екатеринбурге стал ремонт на участках пути Свердловской железной дороги (СвЖД). Происходили задержки поездов дальнего следования.

Ирина Пичурина