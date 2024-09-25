«Хорошо выглядишь, но давай все-таки займемся работой»

Депутаты Екатеринбургской городской думы провели первое заседание осенней сессии. В ходе обсуждения представитель оппозиционной партии упрекнул мэрию в отсутствии «амбициозного бюджета», призвал поднять зарплаты сотрудникам аппарата думы и выступил против передачи администрации полномочий по организации работы общественной палаты (ОП) города. Депутаты от партии власти заявили о «хорошем бюджете» и призвали депутата от «Яблока» «не приколачивать гвоздями» ОП к гордуме. Инициативу о поднятии зарплаты сотрудникам думы представители «Единой России» поддержали. С подробностями — корреспондент «Ъ-Урал» Василий Алексеев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты после заседания

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Депутаты после заседания

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первый вопрос, который депутаты рассмотрели в рамках заседания осенней сессии думы, касался исполнения городского бюджета за шесть месяцев 2024 года. Директор департамента финансов мэрии Анна Турунцева отметила, что исполнение бюджета составило 36,2 млрд руб. по доходам (48,4% к утвержденному бюджету) и 34,8 млрд руб. по расходам (44,2% к утвержденным ассигнованиям).

В частности, на образование направили 19,3 млрд руб., на национальную экономику — 6,4 млрд руб., на соцполитику — 2,4 млрд руб., на общегосударственные вопросы — 2,5 млрд руб., на физическую культуру и спорт — 1,5 млрд руб., на ЖКХ — 1,3 млрд руб., на культуру и кинематографию — 1 млрд руб., на национальную безопасность и правоохранительную деятельность — 98 млн руб., на охрану окружающей среды — 56 млн руб., на СМИ — 46 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат от партии "Яблоко" Константин Киселев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Депутат от партии "Яблоко" Константин Киселев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Депутат от партии «Яблоко» Константин Киселев отметил, что бюджет исполняется «без отклонений», однако подчеркнул, что дума «разучилась принимать амбиционные бюджеты». «У нас каждый бюджет очень скромный, он не ставит задач, для которых надо работать, надрываться, стремиться выполнить. Чем менее амбициозный бюджет, тем проще исполнение»,— пояснил он.

Господину Киселеву возразил руководитель фракции «Единая Россия» (ЕР) в гордуме Алексей Вихарев, который заверил, что «бюджет хороший». «Была проделана огромная работа. Позиция фракции ЕР в Екатеринбургской городской думе поддержать»,— отметил он.



Депутаты от ЕР Александр Колесников и Дмитрий Сергин также выступили в защиту городского бюджета. Господин Колесников предложил Константину Киселеву разработать «амбиционный бюджет». «Входи в бюджетную комиссию, убирай Елену Бондаренко (глава комиссии по бюджету; ЕР.— "Ъ-Урал"), становись председателем, либо иди в администрацию вместо Андрея Корюкова (вице-мэр, курирует департамент финансов.— "Ъ-Урал") либо Анны Турунцевой и покажи, как надо работать амбициозно, мы тебя поддержим»,— заверил он.

Господин Сергин добавил, что расходы Екатеринбурга на государственные капитальные вложения увеличились с 3-5% до 25% от бюджета. «Количество строящихся и реконструированных школ существенно поднялось, мы имеем в работе пять-шесть школ в год. Строятся дороги, развязки, трамвайные линии, это и есть амбициозность»,— подчеркнул он.

Константин Киселев поблагодарил господина Колесникова за поступившие предложения и заявил, что субъектность думы «стремится к отрицательным значениям». «Когда у нас дума за последние годы хоть раз вмешалась и внесла реальные правки в бюджет? Все поднимают руки и голосуют "за". Все то, что администрация сказала, мы то и принимаем, сколько бы я не кричал: давайте увеличивать на здравоохранение, на культуру. Реально не влияем»,— сказал депутат.

В ответ Александр Колесников обвинил господина Киселева «в плохой памяти». «Видимо бухает много или что. В VII созыве, Костя, ты там присутствовал и меня поддерживал, все депутаты думы не согласились с предложенным бюджетом и у Александра Высокинского (глава Екатеринбурга в 2018-2020 годах.— "Ъ-Урал") потребовали увеличение на расселение ветхого аварийного жилья. Дошло до того, что создавались комиссии, были представители из областного правительства, вице-губернаторы с нами беседовали и удовлетворяли наши требования»,— сказал депутат, отметив, что были учтены и требования Константина Киселева.

Депутат от «Яблока» возразил, что «выбил деньги» из областного бюджета. «Да не важно, они к нам пришли, мы заблокировали бюджет. Ну что ты, Костя, твои вещи по медицине тоже учли, зачем ты так говоришь, "субъектность думы", когда надо дума может настоять на своем»,— подчеркнул господин Колесников.

Проект решения об исполнении бюджета за первое полугодие поддержали 29 депутатов, один — воздержался.

Впрочем, за поправки в постановление о присвоении почетного звания «Почетный гражданин Екатеринбурга», включающие увеличение размера ежемесячной выплаты обладателям награды с двукратного до трехкратного прожиточного минимума, депутаты проголосовали единогласно. По словам госпожи Турунцевой, размер выплаты составит 45,8 тыс. руб.

Константин Киселев подчеркнул важность поднятия выплат почетным гражданам «в знак уважения» и призвал увеличить зарплату работникам аппарата гордумы. «Давайте оглянемся вокруг, чтим почетных граждан, это нормально. Но давайте посмотрим, что у нас вблизи — работники аппарата, они получают в два раза меньше, чем средняя зарплата по городу, а работают они от звонка до звонка. Мы пришли на заседание, ушли, а они продолжают работать»,— сказал депутат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат от "Единой России" Александр Колесников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Депутат от "Единой России" Александр Колесников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В этот раз господина Киселева поддержали депутаты от ЕР Михаил Вечкензин и Александр Колесников. Господин Колесников призвал председателя думы Анну Гурарий «проработать вопрос». «Тема интересная, поднятия зарплат, только давайте про среднюю зарплату по Екатеринбургу говорить не будем, такую чушь пишут в интернете, что в ЖКХ средняя зарплата 100 тыс. руб. Такой бред»,— добавил он.

Несмотря на единодушие по вопросу, дискуссия между депутатами вновь развернулась на одном из последних вопросов повестки о передаче мэрии полномочий по организационно-методическому и техническому сопровождению городской общественной палаты (ОП) от городской думы. Соответствующее предложение в адрес главы Екатеринбурга Алексея Орлова и спикера Анны Гурий направил председатель ОП Яков Силин.

Константин Киселев подчеркнул, что предлагаемые поправки «противоречат логике разделения властей». «Палата выполняет контрольные функции, прежде всего по отношению к администрации города. Логично, чтобы она была организационно и методически независима от администрации города, поэтому эти полномочия были переданы в думу. Сегодня мы берем и возвращаем их тому органу МСУ, который палата и должна контролировать. Не вижу здесь логики»,— отметил депутат.

Александр Колесников призвал господина Киселева «не создавать интригу на ровном месте». «Он же не крепостной (Яков Силин.— "Ъ-Урал"), написал заявление, что хочет туда. Кость, ты его там гвоздями приколотить что ли хочешь? Это инициатива исходила от них»,— сказал он. Господин Колесников отметил, что не заметил отличий в работе ОП, когда гордума забрала полномочия по организации ее работы у мэрии. «Пускай этим занимается администрация города, у них там народа много, пусть они ее и обслуживают. Здесь нет никакого нарушения принципа разделения властей, Костя, хватит интриговать, давай работать. Я понимаю, что ты с новыми силами, отдохнувший, я рад тебя видеть, хорошо выглядишь, но давай все-таки займемся работой»,— призвал он.

По итогам обсуждения проект решения о внесении изменений поддержали 26 депутатов, один — выступил против, двое — воздержались, один — не голосовал.

Василий Алексеев