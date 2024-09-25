СМИ: при атаках Израиля на Ливан погибли двое граждан Канады

При обстрелах Ливана израильскими военными погибли двое граждан Канады — супруги Хусейн и Даад Табаджа, сообщает канадский телеканал CTV News. Родственники погибших рассказали телеканалу, что муж и жена умерли из-за атаки на их автомобиль при попытке эвакуироваться.

Днем 24 сентября телеканал CBC со ссылкой на МИД Канады сообщил о двух гражданах страны, погибших при обстрелах Ливана. Имена погибших и детали произошедшего с ними телеканал не уточнил.

По данным CTV News, супруги Хусейн и Даад Табаджа попали в пробку, когда пытались покинуть свой дом на юге Ливана. В этот момент был нанесен удар. Сгоревший автомобиль марки BVW был найден в канаве недалеко от места обстрела. По словам сына супругов Табаджа Камала, тела сильно обгорели, и их невозможно опознать. Молодой человек подтвердил гибель родителей с помощью часов матери, найденных в обгоревшем салоне.

23 сентября Израиль объявил о начале наступательной операции в Ливане под названием «Стрелы севера». По данным на 24 сентября, в Ливане из-за атак Израиля было перемещено около 500 тыс. человек. Министр здравоохранения Ливана Фирасс Абиад в тот же день сообщал телеканалу Al Jazeera Mubasher, что за 23 и 24 сентября в Ливане погибли 569 человек, в том числе 50 детей. Число пострадавших увеличилось до 1835.

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