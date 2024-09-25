Лавров прибыл с визитом в Нью-Йорк

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН, сообщил корреспондент ТАСС. Ранее пресс-служба МИДа сообщала, что график министра в Нью-Йорке «будет насыщенным» — ожидаются встречи по линии ОДКБ, БРИКС, G20 и др.

В материале ТАСС говорится, что правительственный борт летел от Москвы до США 12 часов, «в облет недружественных стран».

На сессии Генассамблеи Сергей Лавров выступит 28 сентября, сообщала ранее представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, у главы ведомства в США запланировано «большое количество» двусторонних встреч, в том числе беседа с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

О 79-й Генассамблее ООН — в материале «Ъ» «Новая сессия о главном».