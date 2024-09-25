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Коммерсантъ FM
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«Аль-Джадид»: Израиль нанес удар по пригороду Бейрута

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по району Джия (20 км от Бейрута) в Ливане, сообщает телеканал «Аль-Джадид». К месту удара направлены машины скорой помощи. Число пострадавших пока неизвестно.

Телеканал опубликовал видео, снятое на камеру, расположенную в жилом квартале. На нем видны удар и последующий взрыв в жилом секторе. В материале телеканала говорится, что целью удара мог быть склад в этом районе. Ранее корреспондент «Аль-Джадид» сообщал, что ВВС Израиля пытались нанести удар по автомобилю в Джие.

23 сентября Израиль объявил о начале наступательной операции в Ливане под названием «Стрелы севера». Цель состоит в том, чтобы устранить угрозы со стороны «Хезболлы» для безопасного возвращения 60 тыс. эвакуированных израильтян в приграничные населенные пункты на севере Израиля. По последним данным, за 23 и 24 сентября в Ливане погибли 569 человек, в том числе 50 детей. Число пострадавших увеличилось до 1835.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль готовит новые вводные».

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