«Годы с Козловым стали новой режиссерской волной»

Театр «Мастерская» презентовал на сцене Союза театральных деятелей (Дом актера) книгу кандидата искусствоведения Елены Горфункель «Мастерская Григория Козлова». Мероприятие прошло в рамках 14-го дня рождения театральной площадки, а режиссером вечера выступил один из учеников господина Козлова Сергей Паньков. При этом долгие дни подготовки к празднованию не помогли преемникам режиссера заинтересовать публику, из-за чего театровед Константин Учитель покинул мероприятие еще до его конца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Григорий Козлов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Режиссер Григорий Козлов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Творческий вечер господина Козлова полностью организовали выпускники разных лет его мастерских. Однако из-за непредвиденных сложностей на новой площадке театрализованную презентацию пришлось задержать. Как в это время сетовали сидящие в зрительских креслах гости, ждать артистов «Мастерской» всегда приходится долго, спектакли даже на родной им сцене могут задерживаться на полчаса.

Последним в зал вбежал Илья Колецкий, который известен петербуржцам по роли Коровьева в «Мастере и Маргарите», в руках у актера была камера, которую он сначала держал наперевес, как ружье, а потом направил ее на своего мастера, чтобы сделать памятное фото.

Концептом праздника была презентация книги о театре «Мастерская» от театроведа Елены Горфункель, которая вышла еще в прошлом году и тогда же была презентована. Для рассказа о книге даже была подготовлена отдельная театрализованная программа, которую срежиссировал ученик Козлова Сергей Паньков.

Спектакль начался с хроники работы закулисья. Вместо обещанных этюдов гостям решили показать самые важные для театра моменты, которые на видео снимали сами участники труппы на протяжении многих лет. Далее на сцене Дома актера собрались все пришедшие на вечер ученики Григория Козлова и спели любимую многими студентами Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) песню Булата Окуджавы «Надежды маленький оркестрик», на нижней ступеньке арьерсцены им аккомпанировал на гитаре актер Евгений Шумейко.

После импровизированного выступления слово взял ведущий вечера театральный критик Владимир Кантор. Усевшись за обитый бархатом зеленый стол, он начал по очереди звать за пустующий в центре сцены микрофон приятелей господина Козлова, которые вспоминали, как работали вместе с режиссером еще в студенческие годы, а потом и уже на сцене Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева (ТЮЗа). «Мы сидели ночами в редакции и всей режиссерской компанией разбирали постановки других мастеров. Только потому что была пьяная, я тогда не включила диктофон, но это было гениально. Те годы с Козловым стали новой режиссерской волной в Петербурге»,— поделилась главред «Театрального журнала» Марина Дмитревская.

Официальность вечера сбавил артист Петр Семак, который решил заменить привычный тост за благополучие театральной площадки показательным выступлением. Чуть меньше чем за полчаса актер Александринского театра успел разыграть перед зрителями фрагменты из рассказа Исаака Бабеля «Ди Грассо». По словам господина Семака, такой необычный подарок он придумал, когда в очередной раз читал советского классика и подумал, как же похож главный герой произведения на самого Козлова.

Все же некоторые приглашенные не смогли посетить мероприятие. Присутствовать не смогли режиссер Сергей Бызгу и худрук Малого драматического театра — Театра Европы (МДТ) Лев Додин, у которого в актерской мастерской на последнем курсе учится сын Козлова.

Некоторые гости не отличались терпением уже во время показа. Так, господин Учитель и вовсе покинул площадку еще даже до собственной речи. Поэтому в начале второго акта в зале повисла пауза. После приглашения господина Учителя на сцену для поздравительной речи под свет софитов никто так и не вышел.

Неловкого момента избежал ведущий, сразу же начав повествование о работе Григория Козлова в нулевые годы.

Долго рассказывать лекционный материал из книги главреду журнала «Петербургский театрал» Владимиру Кантору не дали бывшие студенты Козлова, через несколько минут они буквально перехватили конспект речи у господина Кантора и сели уже посреди сцены делиться воспоминаниями, как сами поступали десятилетия назад в мастерские театрального института под крыло мастера. Периодически их монологи прерывались миниатюрами сюжетов из студенческих будней, особенно зрителям понравилась пародия Антона Момота на своего учителя.

Последним этюдом так называемого «капустника» стало переделанное варьете из «Мастера и Маргариты». Сначала до центра сцены с галерки, отмеряя каждый шаг тростью с набалдашником, добрался Воланд в исполнении Глеба Савчука, а потом к месту Григория Козлова подошла и оставшаяся свита, среди слуг дьявола упрямо пытался выделиться Бегемот, которого играл Фома Бызгу. Демон тряс книгой о «Мастерской» и восклицал, что она смогла спастись в огне. На это Воланд отметил, что рукописи не горят, и попросил Коровьева развеселить скучающее народонаселение финалом шоу. Тогда Илья Колецкий бросил в зал пачку театральных червонцев с портретами героев спектаклей театра, после чего свет вновь был зажжен.

В завершение вечера на сцену поднялся и Григорий Козлов. Худрук поблагодарил гостей вечера за внимание и представил публике свой новый поток учеников. Господин Козлов отметил, что начинающие актеры скоро начнут готовить дипломный спектакль, который поставят на сцене «Мастерской».

Стефания Барченкова