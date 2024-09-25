Праздные полномочия

В жилищном комитете петербургской администрации подготовили проект регионального закона о сокращении полномочий муниципальных образований. Предполагается, что благоустройство, работа с зелеными зонами и ремонт дорог перейдут в зону ответственности районных администраций со следующего лета. Следовательно, полномочия советов муниципалитетов будут заметно сокращены: до организации районных праздников. Некоторые региональные политики назвали проект убийством системы самоуправления в Петербурге и началом объединения муниципалитетов. Действующие мундепы единогласно высказались против закона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Кашпирев, Коммерсантъ Фото: Евгений Кашпирев, Коммерсантъ

В законопроекте за подписью губернатора Александра Беглова отмечается, что в Петербурге насчитывается 74 млн кв. м территорий, которые обслуживают МО. Они же отвечают за содержание 4139 детских и спортивных площадок, из которых меньше половины находится в пригодном состоянии. 32% требуют текущего ремонта, еще 23% — капитального.

Система благоустройства, согласно которой уборкой и озеленением внутриквартальных территорий занимаются муниципалы, дает неравные условия для всех МО, следует из пояснительной записки.

В документе прописано, что депутаты могут лишиться обязанностям по содействию в соблюдении законодательства в сфере благоустройства, размещению искусственных неровностей, проектированию объектов благоустройства, ремонту внутриквартальных территорий, в том числе санитарных рубок, размещению детских и спортивных площадок, уборке территорий, освещению детских площадок и поддержанию комфортной среды для маломобильных граждан.

Принятие проекта приведет к изменению других законов Петербурга, в том числе из закона о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП) уберут упоминание органов самоуправления.

Документ разошелся по муниципалитетам в понедельник, 23 сентября. Его направил совет муниципальных образований, попросив депутатов посовещаться и высказать мнение о предложенных изменениях в их работе. Отзывы на законопроект муниципалы будут писать до 25 сентября. В случае принятия проекта он начнет действовать с 1 июня 2025 года.

«Дополнительно сообщаю, что я лично категорически не согласен с данными предложениями»,— добавил в письме МО глава совета и депутат Законодательного собрания от «Единой России» Всеволод Беликов.



По его словам, предложение жилкома непроработанное и вряд ли будет принято Заксобранием. «Всех противников этого законопроекта объединяет понимание, что сложившаяся система организации благоустройства — эффективная, точная, четкая. Поэтому любая передача такого сложного и чувствительного сегмента в другой орган власти не может пройти без сбоев»,— пояснил свою позицию против господин Беликов.

Он добавил, что проект не нашел поддержки среди муниципалитетов. Свои отзывы советы отправляют в течение сегодняшнего дня, и пока «точно 99% против».

В публичном поле о законопроекте рассказал экс-глава округа № 72 Павел Швец. Он рассказал, что считает этот проект началом муниципальной реформы. Она, в свою очередь, приведет к фактической ликвидации в Петербурге местного самоуправление, бывшего ранее. «Логично, что следующий вопрос: зачем кормить 111 местных администраций, которые, по сути, ничем заниматься, кроме праздников, не будут. Сразу же встанет вопрос об объединении муниципалитетов. Потребуются решения мунсоветов о роспуске. Для этого на выборах и была проведена полная зачистка муниципалитетов от вольнодумцев»,— считает господин Швец. Он также предостерегает депутатов ЗакСа: «Если муниципалы допустят реформу, придут и за ними (депутатами ЗакСа.— «Ъ-СПб»)».

С экс-мундепом не согласен Всеволод Беликов. По его словам, никаких предпосылок к муниципальной реформе в Петербурге нет. Как минимум потому, что выборы уже прошли, а осуществить объединение МО или, напротив, их разделение будет почти невозможно. Более того, это и не необходимо, заключил депутат ЗакСа.

Речь о муниципальной реформе и объединении муниципалитетов шла с выборов в ЗакС в 2021 году. Тогда в Смольном обсуждали, что местные власти тратят значительную часть бюджета на самосодержание. Кроме того, там говорили, что укрупнение муниципалитетов необходимо, потому что существуют малые по численности образования. Оппозиция тогда замечала: в этом случае нужно не только укрупнять, но и разделять крупные МО. Спикер ЗакСа Александр Бельский настаивал на реформе к выборам 2024 года, чтобы избрать муниципалов уже в новых границах округов.

В этот же вторник в Заксобрании прошел круглый стол с новыми главами муниципалитетов. На ней депутат Юрий Гладунов («Единая Россия») призвал муниципалов не считать себя политиками: «Политикой есть кто занимаются: президент, Государственная дума, Совет федерации, правительство. Вот пусть они и занимаются, как положено, политикой. А на муниципальном уровне нужно заниматься вопросами на земле».

Всеволод Беликов, отвечая на вопрос главы МО «Стрельна» Ирины Климачевой, сказал, что муниципальной реформы не будет, если мундепы будут «адекватны, креативны, эффективны, ответственны». Господину Гладунову он все же возразил: муниципалы являются проводниками к крупной городской политике. Депутат также посоветовал новым самоуправленцам носить знаки поддержки российской армии.

Полина Пучкова