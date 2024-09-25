Недостроенное здание бизнес-класса на левом берегу Воронежа продают за 300 млн

Трехэтажное недостроенное здание бизнес-класса на улице Новосибирской, 82а в Левобережном районе Воронежа выставили на продажу за 300 млн руб. Соответствующее объявление появилось на сайте «Циан». Площадь объекта составляет 7,3 тыс. кв. м, оно располагается на участке площадью 16,7 тыс. кв. м. Здание реализуется напрямую от собственника. Его данные и причины продажи в объявлении не указаны.

К объекту подведены все коммуникации, свет (300 кВт), центральное водоснабжение и канализация. Рядом находится остановка общественного транспорта. Есть асфальтированный подъезд, площадка для разгрузки грузового транспорта, огороженная охраняемая территория, вместительная парковка.

Возможные варианты использования объекта — торговый, офисный, медицинский, логистический центры, складской и производственный комплексы.

Ранее на продажу был выставлен гостиничный комплекс «Маяк» на хуторе Дядин Богучарского района Воронежской области. Из опубликованной информации следует, что продает объект бизнесмен Андрей Кривошеев.

Денис Пискунов