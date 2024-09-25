Новое пространство для молодежи появится на улице Комсомола в Петербурге

У площадки для работы с молодежью «Театральный проект 27» появился новый «дом» — на улице Комсомола, 2. Об этом сообщили в комитете по культуре Петербурга. Деньги на ремонт здания, который длился 14 месяцев, собирали с помощью спонсоров, грантов и краудфандинга. В копилке оказалось 23 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба комитета по культуре Петербурга Фото: пресс-служба комитета по культуре Петербурга Следующая фотография 1 / 2 Фото: пресс-служба комитета по культуре Петербурга Фото: пресс-служба комитета по культуре Петербурга

Площадку откроют 27 сентября. Место станет не только театральной сценой, но и центром культурных инициатив. Подростки смогут посещать спектакли, участвовать в мастер-классах и лабораториях.

В день открытия в театре дадут моноспектакль «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» по повести Ульфа Старка. Постановка расскажет историю о молодых людях и их сложных взаимоотношениях с миром взрослых.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что комплекс бывшего следственного изолятора №1 «Кресты» на Арсенальной набережной в ближайшем будущем станет арт-кластером.

Андрей Маркелов