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Новое пространство для молодежи появится на улице Комсомола в Петербурге

У площадки для работы с молодежью «Театральный проект 27» появился новый «дом» — на улице Комсомола, 2. Об этом сообщили в комитете по культуре Петербурга. Деньги на ремонт здания, который длился 14 месяцев, собирали с помощью спонсоров, грантов и краудфандинга. В копилке оказалось 23 млн рублей.

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Фото: пресс-служба комитета по культуре Петербурга

Фото: пресс-служба комитета по культуре Петербурга

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Фото: пресс-служба комитета по культуре Петербурга

Фото: пресс-служба комитета по культуре Петербурга

Площадку откроют 27 сентября. Место станет не только театральной сценой, но и центром культурных инициатив. Подростки смогут посещать спектакли, участвовать в мастер-классах и лабораториях.

В день открытия в театре дадут моноспектакль «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» по повести Ульфа Старка. Постановка расскажет историю о молодых людях и их сложных взаимоотношениях с миром взрослых.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что комплекс бывшего следственного изолятора №1 «Кресты» на Арсенальной набережной в ближайшем будущем станет арт-кластером.

Андрей Маркелов

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