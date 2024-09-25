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Новый апарт-отель в Петербурге

ГК «ПСК» открыла продажи в пятом апарт-отеле сети Avenir — Industrial Avenir

ГК «ПСК» пополнила предложение на рынке апартаментов Санкт-Петербурга, открыв продажи в пятом апарт-отеле сети Avenir — Industrial Avenir на проспекте Стачек, 62. Стоимость апартаментов — от 3,99 млн рублей. Строительство завершится в третьем квартале 2026 года.

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Апарт-отель Industrial Avenir

Апарт-отель Industrial Avenir

Фото: ГК «ПСК»

Лобби апарт-отеля Industrial Avenir

Лобби апарт-отеля Industrial Avenir

Фото: ГК «ПСК»

Апартаменты в апарт-отеле Industrial Avenir

Апартаменты в апарт-отеле Industrial Avenir

Фото: ГК «ПСК»

Офисное пространство

Офисное пространство

Фото: ГК «ПСК»

Пространство для резидентов

Пространство для резидентов

Фото: ГК «ПСК»

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Апарт-отель Industrial Avenir

Фото: ГК «ПСК»

Лобби апарт-отеля Industrial Avenir

Фото: ГК «ПСК»

Апартаменты в апарт-отеле Industrial Avenir

Фото: ГК «ПСК»

Офисное пространство

Фото: ГК «ПСК»

Пространство для резидентов

Фото: ГК «ПСК»

В апарт-отеле Industrial Avenir будет 739 апартаментов площадью от 17,1 до 78,4 кв. м, лобби на 160 кв. м с выставочной зоной, девять коммерческих и двенадцать офисных помещений, подземный паркинг. Также на последнем 13-м этаже расположится общественное пространство с мультимедийным оснащением и зонами для работы или отдыха.

Средняя площадь апартаментов — 24,5 кв. м. Также в Industrial Avenir будут и редкие для апарт-отелей планировки большой площади, в том числе в формате «евродвушки» и апартаменты с террасами. Основной номерной фонд относится к категории Studio и Standard, с площадями от 17,1 до 27,1 кв. м. Площади апартаментов категорий Superior, Deluxe и Junior Suite — от 31,8 до 78,4 кв. м.

Стоимость апартаментов на старте продаж начинается от 3,99 млн рублей. Большая часть предложения находится в диапазоне от 4 до 5 млн рублей. К этому ценовому сегменту сегодня можно отнести не более 10% от всего предложения на рынке апартаментов Санкт-Петербурга. Однако с учетом расположения в трех минутах пешком от двух станций метро (от «Кировского завода» и строящейся «Путиловской»), подобное предложение является единственным в своем роде.

В основе архитектурной и интерьерной концепции дизайна апарт-отеля Industrial Avenir эстетика индустриального стиля. Выбор дизайн-кода проекта обусловлен исторической составляющей локации, а именно историей российской промышленности и одного из ее флагманов — Кировского завода.

Фасады апарт-отеля Industrial Avenir выполнены в стилистике сталинского неоклассицизма. Цветовая гамма соответствует палитре традиционных цветов Санкт-Петербурга. Основные цвета в отделке фасада — различные оттенки серого и бежевого. Первый этаж облицован матовым темно-графитовым керамогранитом.

Большой объем пространству лобби задают высокие потолки и окна в пол. Интерьер структурируется и обыгрывается элементами индустриального стиля в дизайне. Это кортеновская сталь, декоры колонн под арматуру, светлые бетонные поверхности, характерные перегородки из стеклянных блоков, точечное освещение и другие атрибуты промышленных объектов.

«По опыту эксплуатации апарт-отелей в Кировском районе мы наблюдаем определенный вакуум спроса, который физически не удовлетворяется имеющимся фондом. Наше предложение — это сочетание опыта работы собственной УК в этой локации, концепции проекта, растущего спроса в данном районе и стоимости юнитов в Industrial Avenir»,— говорит Сергей Софронов, коммерческий директор ГК «ПСК».

Управлением номерным фондом Industrial Avenir займется структура ГК «ПСК» — PSK Invest, входящая в пятерку крупнейших управляющих компаний апарт-отелями в Санкт-Петербурге. В основе программы доходности сочетание долгосрочной и краткосрочной аренды в зависимости от сезона. Также PSK Invest запустит новое направление — управление офисными помещениями в Industrial Avenir.

«Выбор туристами места, где остановиться в Санкт-Петербурге, все чаще происходит не сугубо по расположению, а по совокупности факторов. Концептуальный дизайн, цена, удобство логистики к центральным и загородным объектам, свободные номера на дату. Ввиду всех этих составляющих Industrial Avenir получит увеличенную долю рекреационного спроса в сравнении с уже работающими апарт-отелями в этом районе»,— отмечает Елена Ехлакова, коммерческий директор PSK Invest.

Проектное финансирование строительства апарт-отеля Industrial Avenir предоставлено ПАО Сбербанк в размере 3,1 млрд рублей.

Сеть апарт-отелей Avenir — это три действующих сервисных апарт-отеля: Putilov Avenir (336 номеров, «три звезды») Kirovsky Avenir (473 номера, «три звезды»), Moskovsky Avenir (318 номеров, «четыре звезды»), а также строящиеся Ladozhsky Avenir (960 апартаментов) и Industrial Avenir (739 апартаментов). Номерным фондом управляет PSK Invest. Средняя загрузка действующих апарт-отелей Avenir в первом полугодии 2024 года составила 87%.

Группа компаний «ПСК» — девелопер жилой недвижимости, апартаментов и генподрядчик. В портфеле компании более 60 объектов в сфере жилищного строительства в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России, из которых более 20 — собственные девелоперские проекты. Компания строит премиальную жилую недвижимость, бизнес- и комфорт-классов, апартаменты, коммерческую недвижимость и социальные объекты. В 2023 году ГК «ПСК» вошла в топ-10 строительных компаний Санкт-Петербурга по объему текущего строительства. Пятикратный обладатель знака «Надежный застройщик России».

ООО «УК ПСК». Застройщик ООО ГК «ПСК», проектные декларации на сайте наш.дом.рф

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