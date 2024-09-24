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В Свердловской области средняя сумма кредита снизилась на 7,5% до 158 тысяч

За август средний размер потребительского кредита в Свердловской области составил 158,3 тыс. руб., что на 7,5% ниже показателей июля (171,1 тыс. руб.). Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

За август средний размер потребкредита в Свердловской области составил 158,3 тыс. руб., снизившись что на 7,5% за месяц

За август средний размер потребкредита в Свердловской области составил 158,3 тыс. руб., снизившись что на 7,5% за месяц

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

За август средний размер потребкредита в Свердловской области составил 158,3 тыс. руб., снизившись что на 7,5% за месяц

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) средний размер потребкредита за месяц снизился на 9,1% до 198,6 тыс. руб., в Тюменской области — на 8,7% до 171,1 тыс. руб. В целом по России средний размер выданных потребительских кредитов составил 164,9 тыс. руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 7% (177,3 тыс. руб.).

Как отметил директор по развитию НБКИ Алексей Волков, в целом по стране средняя сумма потребкредита достигла уровня начала 2024 года. «Во многом это является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка. Вместе с тем, благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность все еще находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования»,— уточнил он.

Анастасия Таначева

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