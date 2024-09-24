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В Екатеринбурге перекресток на улице Любви будет перекрыт до 26 октября

Перекрытие движения на перекрестке улицы Любви и Золотистого бульвара в Екатеринбурге продлили на месяц — до 26 октября. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связано с проведением работ по строительству Золотистого бульвара.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Движение транспорта организовано по улице Лучистой. В администрации напомнили, что в связи с перекрытием изменены маршруты общественного транспорта:

Автобусы № 77, № 054 и № 53 ходят по улицам:

  • к центру города: ул. Нескучная — Лучистая — Счастливая — Золотистый бульвар — ул. Чемпионов, далее по маршруту;
  • из центра города: ул. Чемпионов – Золотистый бульвар – ул. Счастливая – ул. Лучистая, далее по маршруту.

Временно отменены остановки «Золотистый бульвар» и «Счастливая», на время введена остановка «Любви» и «ЖК Солнечный».

Автобус № 58 ходит по улицам:

  • к центру города: ул. Нескучная — Лучистая — Чемпионов, далее по маршруту;
  • из центра города: ул. Чемпионов — Лучистая — Нескучная.

Временно отменена остановка «Золотистый бульвар», «Счастливая» и «Чемпионов». Временно введены остановки «Любви», «ЖК Солнечный» и «Чемпионов».

Автобус № 63 ходит по улицам:

  • к ТЦ «Мега»: ул. Лучистая — Чемпионов — Золотистый бульвар — ул. Счастливая — ул. Лучистая, далее по маршруту.

Временно отменена остановка «Золотистый бульвар», «Счастливая», введена остановка «ЖК Солнечный».

Полина Хабарова

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