В Екатеринбурге перекресток на улице Любви будет перекрыт до 26 октября
Перекрытие движения на перекрестке улицы Любви и Золотистого бульвара в Екатеринбурге продлили на месяц — до 26 октября. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связано с проведением работ по строительству Золотистого бульвара.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Движение транспорта организовано по улице Лучистой. В администрации напомнили, что в связи с перекрытием изменены маршруты общественного транспорта:
Автобусы № 77, № 054 и № 53 ходят по улицам:
- к центру города: ул. Нескучная — Лучистая — Счастливая — Золотистый бульвар — ул. Чемпионов, далее по маршруту;
- из центра города: ул. Чемпионов – Золотистый бульвар – ул. Счастливая – ул. Лучистая, далее по маршруту.
Временно отменены остановки «Золотистый бульвар» и «Счастливая», на время введена остановка «Любви» и «ЖК Солнечный».
Автобус № 58 ходит по улицам:
- к центру города: ул. Нескучная — Лучистая — Чемпионов, далее по маршруту;
- из центра города: ул. Чемпионов — Лучистая — Нескучная.
Временно отменена остановка «Золотистый бульвар», «Счастливая» и «Чемпионов». Временно введены остановки «Любви», «ЖК Солнечный» и «Чемпионов».
Автобус № 63 ходит по улицам:
- к ТЦ «Мега»: ул. Лучистая — Чемпионов — Золотистый бульвар — ул. Счастливая — ул. Лучистая, далее по маршруту.
Временно отменена остановка «Золотистый бульвар», «Счастливая», введена остановка «ЖК Солнечный».