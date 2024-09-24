Татарстанское УФАС возбудило дело за рекламу услуг удаления катализаторов

Татарстанское УФАС возбудило дело против московской компании «КЕХ еКоммерц», разместившей рекламу услуг по удалению автомобильных катализаторов на сайте бесплатных объявлений. В объявлениях отсутствовала информация о том, что после удаления катализатора эксплуатация автомобиля становится запрещенной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно действующему законодательству, за изменение конструкции транспортного средства предусмотрен штраф от 5 до 20 тыс. руб., и ГИБДД вправе снять такие машины с регистрационного учета.

Татарстанское УФАС квалифицировало отсутствие важной информации о последствиях удаления катализатора как нарушение законодательства о рекламе. Также компании предстоит ответить за предоставление недостоверной информации о прекращении распространения вводящей в заблуждение рекламы.

Если нарушения подтвердятся, компании грозит штраф.

Анар Зейналов