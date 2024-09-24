Ушедший в отставку полпред Владимир Якушев поблагодарил регионы УрФО за работу

Ушедший в отставку полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поблагодарил регионы округа за совместную работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Якушев покидает пост полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Владимир Якушев покидает пост полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Должность полпреда в УрФО Владимир Якушев занимал с 9 ноября 2020 года. Он напомнил, что на его срок пришелся пик пандемии коронавируса, а затем началась специальная военная операция РФ на Украине.

«В условиях сильного давления стран Запада приходилось в короткие сроки существенно увеличивать объёмы производства предприятий оборонно-промышленного комплекса. Параллельно все регионы УрФО держали заданные темпы реализации национальных проектов, работали над достижением национальных целей, улучшением уровня жизни уральцев»,— передают в пресс-службе полпредства слова господина Якушев.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности полпреда Владимира Якушева. «Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания»,— говорится в документе.

Полина Хабарова