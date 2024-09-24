На Конжаковском горном кольце планируют развивать фототуризм

Создатели туристического кластера «Конжаковское горное кольцо», который включает самую высокую точку Свердловской области — Конжаковский камень, планируют развивать фототуризм. «Фотопроекты могут стать драйверами роста турпотока в эту местность»,— сообщили в департаменте информационной политики региона. Фототуры предполагают размещение, питание, организованную заброску в горы и обратно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Конжаковский камень Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Владелец базы активного отдыха «Серебрянский камень» Александр Подольский Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Следующая фотография 1 / 2 Конжаковский камень Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Владелец базы активного отдыха «Серебрянский камень» Александр Подольский Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский

Конжаковское горное кольцо объединяет вершины Северного Урала: Конжаковский камень (1569 м), Серебрянский камень (1305 м), Сухогорский камень (1200 м), Семичеловечья (1035 м), Косьвинский камень (1519) и другие.

Туристический кластер «Конжаковское горное кольцо» был создан два года назад по инициативе местных предпринимателей, уточнил заместитель губернатора Дмитрий Ионин. В частности, в него вошли кафе «Вагранская дача», которое расположено по дороге на Северный Урал, и база «Серебрянский Камень».

Новые направления туризма на севере Свердловской области развиваются при содействии Центра кластерного развития Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) и поддержке правительства Свердловской области в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Цель проекта — развитие и продвижение туризма в уникальном месте, где расположена одна из самых высоких вершин Уральской горной системы. Сегодня инфраструктура кластера позволяет комфортно отдыхать с семьей, ходить в походы и экскурсии, подниматься в горы, оставаться с ночевкой в благоустроенных домах»,— рассказал господин Ионин.

«Мы позиционируем место как территорию для активного семейного отдыха. Нам хочется привлечь в эти места туристов, привыкших путешествовать налегке и с комфортом. Для них тут есть разные возможности: пешие, снегоходные и квадропрогулки, экскурсии по достопримечательностям»,— рассказал владелец «Серебрянского камня» Александр Подольский.

Алексей Буров