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На Конжаковском горном кольце планируют развивать фототуризм

Создатели туристического кластера «Конжаковское горное кольцо», который включает самую высокую точку Свердловской области — Конжаковский камень, планируют развивать фототуризм. «Фотопроекты могут стать драйверами роста турпотока в эту местность»,— сообщили в департаменте информационной политики региона. Фототуры предполагают размещение, питание, организованную заброску в горы и обратно.

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Конжаковский камень

Конжаковский камень

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Владелец базы активного отдыха «Серебрянский камень» Александр Подольский

Владелец базы активного отдыха «Серебрянский камень» Александр Подольский

Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский

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Конжаковский камень

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Владелец базы активного отдыха «Серебрянский камень» Александр Подольский

Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский

Конжаковское горное кольцо объединяет вершины Северного Урала: Конжаковский камень (1569 м), Серебрянский камень (1305 м), Сухогорский камень (1200 м), Семичеловечья (1035 м), Косьвинский камень (1519) и другие.

Туристический кластер «Конжаковское горное кольцо» был создан два года назад по инициативе местных предпринимателей, уточнил заместитель губернатора Дмитрий Ионин. В частности, в него вошли кафе «Вагранская дача», которое расположено по дороге на Северный Урал, и база «Серебрянский Камень».

Новые направления туризма на севере Свердловской области развиваются при содействии Центра кластерного развития Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) и поддержке правительства Свердловской области в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Цель проекта — развитие и продвижение туризма в уникальном месте, где расположена одна из самых высоких вершин Уральской горной системы. Сегодня инфраструктура кластера позволяет комфортно отдыхать с семьей, ходить в походы и экскурсии, подниматься в горы, оставаться с ночевкой в благоустроенных домах»,— рассказал господин Ионин.

«Мы позиционируем место как территорию для активного семейного отдыха. Нам хочется привлечь в эти места туристов, привыкших путешествовать налегке и с комфортом. Для них тут есть разные возможности: пешие, снегоходные и квадропрогулки, экскурсии по достопримечательностям»,— рассказал владелец «Серебрянского камня» Александр Подольский.

Алексей Буров

Фотогалерея

Камень с уральской горы

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Несколько лет назад ООО &quot;Дуниты Северного Урала&quot; построили техническую дорогу к своему карьеру. Она значительно облегчила доступ туристов к подножию Конжаковского Камня

Несколько лет назад ООО "Дуниты Северного Урала" построили техническую дорогу к своему карьеру. Она значительно облегчила доступ туристов к подножию Конжаковского Камня

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Даже летом здесь можно увидеть снег

Даже летом здесь можно увидеть снег

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

На Конжаковский Камень едут посмотреть из всех соседних регионов

На Конжаковский Камень едут посмотреть из всех соседних регионов

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Каждое лето здесь проходит горный марафон &quot;Конжак&quot;

Каждое лето здесь проходит горный марафон "Конжак"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Чтобы взобраться на вершину надо аккуратно идти по камням. Часто они неустойчивы, попадаются острые углы

Чтобы взобраться на вершину надо аккуратно идти по камням. Часто они неустойчивы, попадаются острые углы

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

На вершине установлены разные памятные знаки. Православный крест

На вершине установлены разные памятные знаки. Православный крест

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Табличка &quot;Вершины России&quot;

Табличка "Вершины России"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Разные флаги и вымпелы

Разные флаги и вымпелы

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Часто можно увидеть пирамидки из камней

Часто можно увидеть пирамидки из камней

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

На вершине дует сильный ветер

На вершине дует сильный ветер

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Зато есть возможность оказаться выше облаков

Зато есть возможность оказаться выше облаков

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Среди камней прорастают цветы

Среди камней прорастают цветы

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

К сожалению, от туристов остается мусор

К сожалению, от туристов остается мусор

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Солнечные лучи сквозь облака

Солнечные лучи сквозь облака

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Цветы среди скал

Цветы среди скал

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Тропу к вершине обозначают флажки

Тропу к вершине обозначают флажки

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

На вершине Конжака

На вершине Конжака

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Немного снега в июле

Немного снега в июле

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Цветы среди камней

Цветы среди камней

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Горы Северного Урала своей красотой привлекают художников

Горы Северного Урала своей красотой привлекают художников

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Подъем к вершине

Подъем к вершине

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

У подножия туристы ставят палатки

У подножия туристы ставят палатки

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Вершина Конжака

Вершина Конжака

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Живописные виды

Живописные виды

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Внизу течет река Серебрянка, где туристы тоже оставляют пирамидки из камней

Внизу течет река Серебрянка, где туристы тоже оставляют пирамидки из камней

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Следующая фотография
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Несколько лет назад ООО "Дуниты Северного Урала" построили техническую дорогу к своему карьеру. Она значительно облегчила доступ туристов к подножию Конжаковского Камня

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Даже летом здесь можно увидеть снег

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

На Конжаковский Камень едут посмотреть из всех соседних регионов

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Каждое лето здесь проходит горный марафон "Конжак"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Чтобы взобраться на вершину надо аккуратно идти по камням. Часто они неустойчивы, попадаются острые углы

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

На вершине установлены разные памятные знаки. Православный крест

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Табличка "Вершины России"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Разные флаги и вымпелы

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Часто можно увидеть пирамидки из камней

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

На вершине дует сильный ветер

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Зато есть возможность оказаться выше облаков

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Среди камней прорастают цветы

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

К сожалению, от туристов остается мусор

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Солнечные лучи сквозь облака

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Цветы среди скал

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Тропу к вершине обозначают флажки

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

На вершине Конжака

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Немного снега в июле

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Цветы среди камней

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Горы Северного Урала своей красотой привлекают художников

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Подъем к вершине

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

У подножия туристы ставят палатки

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Вершина Конжака

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Живописные виды

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Внизу течет река Серебрянка, где туристы тоже оставляют пирамидки из камней

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

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