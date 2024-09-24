Дерево упало на автобус с пассажирами в Сочи

В Сочи дерево упало на пассажирский автобус. Инцидент произошел днем во вторник, 24 сентября, на улице 20-й Горно-стрелковой Дивизии при выезде на Курортный проспект в сторону центра города, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

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«Сотрудниками Госавтоинспекции Сочи для проведения дорожными службами оперативной и безопасной работы по расчистке проезжей части осуществляются регулировочно-распорядительные действия»,— сообщили в ведомстве.

Дерево упало на рейсовый автобус. Никто не пострадал. Транспорт получил незначительные повреждения.

В Сочи продолжают готовиться к предстоящему шторму. Основной удар стихии ожидается в ночь на среду. В городе усиливается ветер, с моря идет циклон, прогнозируют обильные осадки — вплоть до месячной нормы.

Вячеслав Рыжков