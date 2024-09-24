На Ямале 25 сентября местами ожидается ветер с порывами до 27 м/с

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в среду, 25 сентября, ожидается ветер с порывами до 8-13 м/с. В Приуральском, Надымском, Пуровском, Тазовском и Ямальском районах порывы могут достигнуть 15-20 м/с, а в прибрежных и предгорных районах — до 22-27 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС.

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По данным филиала Обь-Иртышского гидрометцентра, ночная температура воздуха 25 сентября в Салехарде составит +2°, а дневная — +6°. В четверг, 26 сентября, ночью будет -1°, днем — +6°. Осадки в эти дни не ожидаются.

Полина Хабарова