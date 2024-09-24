Стоматологию в Челнах временно закрыли из-за грубых санитарных нарушений

В Набережных Челнах суд принял решение закрыть стоматологию «Нур» на 30 дней из-за грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Татарстану.

Специалисты в ходе выездной проверки обнаружили нарушения при использовании рентген-стоматологического аппарата. В кабинете не проводили обязательный радиационный контроль и проверку электробезопасности. Система видеонаблюдения и переговорное устройство для связи с пациентом во время рентгена были неисправны.

Неправильно указывались дозовые нагрузки у пациентов. Некоторые работники, проводившие рентген-исследования, не прошли медицинский осмотр. Сотрудники стоматологии также не проходили соответствующее обучение по радиационной безопасности.

На юридическое лицо составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности рентген-аппарата, аппарат опечатали.

Диана Соловьёва