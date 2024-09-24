В Чувашии могут оштрафовать фирму, нарушившую сроки строительства дома культуры

Прокуратура Ядринского района Чувашии требует оштрафовать компанию «Строительное монтажное управление №55» («СМУ №55») за нарушение сроков строительства местного дома культуры. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В феврале этого года Республиканская служба единого заказчика и фирма «СМУ №55» заключили госконтракт по строительству дома культуры на 49 мест в селе Ядрино. Стоимость контракта оценили в 29 млн руб.

31 июля 2024 года срок исполнения контракта истек, но работы в указанное время не завершили.

Прокуратура Ядринского района внесла в адрес организации представление. После этого строительство пошло ускоренными темпами. Строительные работы на объекте завершили. Сейчас в рамках других контрактов идут работы по благоустройству прилегающей территории.

Районная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ в отношении подрядчика.

Компания «СМУ №25» занимается строительством жилых и нежилых зданий. Ее юридический адрес зарегистрирован в Нижегородской области, в Дзержинске.

Диана Соловьёва