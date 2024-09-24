В Екатеринбурге пожарные провели учения в МТС Live Hall

В екатеринбургском МТС Live Hall прошла тренировка с участием пожарных и спасателей МЧС, во время которой было отработано взаимодействие служб объекта и пожарно-спасательных подразделений в экстренных ситуациях. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области

Согласно сценарию тренировки, на площади 300 кв. м произошел условный пожар на сцене концертного зала. Он заблокировал пути эвакуации для пяти человек. Сотрудники МЧС спасали их с применением спасустройства и звеньев газодымозащитной службы, использованием автолестницы и участием спасателей Уральского регионального поисково-спасательного отряда, где неходячего пострадавшего эвакуировали с крыши здания.

«Цели и задачи учений достигнуты. Взаимодействие служб организованно. Личный состав пожарно-спасательного гарнизона отработал хорошо»,— рассказал по итогам учений начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ регионального ГУ МЧС Вячеслав Новиков.

Полина Хабарова