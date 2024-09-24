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В 19 домах, 3 больницах и 1 школе Вахитовского района на сутки отключат воду

В Вахитовском районе Казани 19 домов, три больницы и одна школа останутся без водоснабжения с 1 по 2 октября из-за работ на водопроводе, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

В Вахитовском районе Казани временно отключат воду с 9:00 1 октября до 11:00 2 октября. Отключение связано с переврезкой участка водопровода, который обслуживает жилые и административные объекты района.

Полный список адресов доступен на официальном сайте «Водоканала».

Как сообщили в МУП «Водоканал», для жителей организуют подвоз воды автоцистернами по заявкам.

Анар Зейналов

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