В Тюменской области страховые сборы за год выросли на треть, выплаты — на 27%

В первом полугодии текущего года в Тюменской области было заключено 1,1 млн договоров по всем видам страхования на сумму 13,2 млрд руб., что превышает показатели аналогичного периода 2023 года на треть. Об этом сообщили в пресс-службе отделения ЦБ по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Тюменской области автострахование стало одним из драйверов роста страхового рынка

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ В Тюменской области автострахование стало одним из драйверов роста страхового рынка

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Как отметили в региональном отделении, объем страхового рынка вырос засчет добровольного страхования жизни и автокаско. В первом из перечисленных сегментов сборы за год выросли почти на 70% до 6,1 млрд руб. «Увеличение произошло благодаря росту продаж полисов накопительного и инвестиционного страхования жизни (НСЖ и ИСЖ). Это объясняется тем, что страховые компании активно предлагали краткосрочные программы НСЖ с гарантированной доходностью»,— подчеркнули в пресс-службе ЦБ по Тюменской области, добавив, что клиенты на фоне быстрого роста фондового рынка в январе — апреле текущего года ожидают высокую доходность по программам ИСЖ, которые привязаны к российским акциям.

На динамику автострахования повлиял рост продаж новых автомобилей, в том числе в кредит, что было связано с реализацией отложенного спроса и расширением предложения новых автомобилей. «За январь — июнь полисов каско продано более чем на 1,5 млрд руб., что на 26% превышает аналогичный показатель прошлого года»,— рассказали в пресс-службе регионального отделения ЦБ.

По всем видам страхования выплаты за первое полугодие составили более 6 млрд руб., увеличившись за год на 27%. Из них более 50% приходится на сегмент добровольного страхования жизни. Выплаты по страхованию имущества выросли почти в полтора раза до 92 млн руб. Основную часть из них получили жители Тюменской области, чье застрахованное по добровольным программам имущество пострадало из-за весеннего паводка.

Анастасия Таначева