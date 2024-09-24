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В двух амбулаториях Нижнекамской больницы завершили капремонт на 12 млн рублей

В Нижнекамске в Красно-Ключинской и Больше-Афанасовской врачебных амбулаториях завершили капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы.

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В двух амбулаториях Нижнекамской больницы завершили капремонт на 12 млн руб.

В двух амбулаториях Нижнекамской больницы завершили капремонт на 12 млн руб.

Фото: Пресс-служба НЦРБ

В двух амбулаториях Нижнекамской больницы завершили капремонт на 12 млн руб

В двух амбулаториях Нижнекамской больницы завершили капремонт на 12 млн руб

Фото: Пресс-служба НЦРБ

В двух амбулаториях Нижнекамской больницы завершили капремонт на 12 млн руб.

В двух амбулаториях Нижнекамской больницы завершили капремонт на 12 млн руб.

Фото: Пресс-служба НЦРБ

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В двух амбулаториях Нижнекамской больницы завершили капремонт на 12 млн руб.

Фото: Пресс-служба НЦРБ

В двух амбулаториях Нижнекамской больницы завершили капремонт на 12 млн руб

Фото: Пресс-служба НЦРБ

В двух амбулаториях Нижнекамской больницы завершили капремонт на 12 млн руб.

Фото: Пресс-служба НЦРБ

Объекты обновили в рамках республиканской программы модернизации первичного звена. На проекты выделили около 12 млн руб. В рамках ремонта покрасили стены, в процедурных кабинетах установили новую плитку, заменили потолки и полы и полностью поменяли сантехнику. Строители обновили входные группы и навигацию.

Для пациентов с ограниченными возможностями здоровья в амбулаториях расширили дверные проемы, построили специальные туалетные комнаты.

Диана Соловьёва

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