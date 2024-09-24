В двух амбулаториях Нижнекамской больницы завершили капремонт на 12 млн рублей

В Нижнекамске в Красно-Ключинской и Больше-Афанасовской врачебных амбулаториях завершили капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В двух амбулаториях Нижнекамской больницы завершили капремонт на 12 млн руб. Фото: Пресс-служба НЦРБ В двух амбулаториях Нижнекамской больницы завершили капремонт на 12 млн руб Фото: Пресс-служба НЦРБ В двух амбулаториях Нижнекамской больницы завершили капремонт на 12 млн руб. Фото: Пресс-служба НЦРБ Следующая фотография 1 / 3 В двух амбулаториях Нижнекамской больницы завершили капремонт на 12 млн руб. Фото: Пресс-служба НЦРБ В двух амбулаториях Нижнекамской больницы завершили капремонт на 12 млн руб Фото: Пресс-служба НЦРБ В двух амбулаториях Нижнекамской больницы завершили капремонт на 12 млн руб. Фото: Пресс-служба НЦРБ

Объекты обновили в рамках республиканской программы модернизации первичного звена. На проекты выделили около 12 млн руб. В рамках ремонта покрасили стены, в процедурных кабинетах установили новую плитку, заменили потолки и полы и полностью поменяли сантехнику. Строители обновили входные группы и навигацию.

Для пациентов с ограниченными возможностями здоровья в амбулаториях расширили дверные проемы, построили специальные туалетные комнаты.

Диана Соловьёва