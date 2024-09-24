В Казани реконструкцию мостов в Кадышево и Константиновке завершат в октябре

В Казани реконструкцию аварийных мостов в поселках Кадышево и Константиновка завершат в октябре. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В рамках работ проезжие части будут расширены, установлены новые ограждения и системы ливневой канализации. Строители идут с опережением графика, и завершение планируется на октябрь.

Мост через реку Солонку в Кадышево реконструируют с апреля 2024 года. Длина моста увеличится до 32,2 метра, также будут установлены новые тротуары и ограждения, что повысит его пропускную способность и безопасность.

В Константиновке работы также близятся к завершению. Мост через реку Вертелевку будет полностью перестроен: число полос увеличат до двух, а тротуар станет частью основной конструкции.

Ранее стало известно, что Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту отсутствия транспортного сообщения в поселке Константиновка.

Анар Зейналов