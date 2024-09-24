Туроператор заплатит екатеринбурженке 100 тысяч рублей за перенос рейса

Жительница Екатеринбурга летом 2023 года купила у туроператора ООО «Атлантис туризм тур в Анталью на трех человек на 11 ночей за 333,8 тыс. руб. Авиарейс Екатеринбург — Анталья задержали на 38 часов, из-за чего отпуск сократился до девяти ночей. Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, суд обязал туроператора выплатить потерпевшей более 100 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

За неиспользованные сутки проживания в отеле туроператор вернул жительнице уральской столицы 18,5 тыс. руб. Тогда Межрегиональная общественная организация содействия защите прав потребителей в области туризма «Турист прав» обратилась в Кировский райсуд, где просили взыскать уменьшение стоимости услуг, оказанных с нарушением срока, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф — всего более 357 тыс. руб.

Суд частично удовлетворил требования. Ответчика обязали выплатить женщине 25 тыс. руб., в которые входят неустойка и компенсация морального вреда, а также штраф. Суд исходил из позиции ответчика, который считал, что отдыхающие пропустили только одну ночь в отеле, и сумма за нее была им возвращена.

«Истец в апелляционной жалобе просил удовлетворить исковые требования в полном объеме. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, решение изменил»,— сказано в сообщении.

Туроператора обязали выплатить 42,1 тыс. руб. в счет соразмерного уменьшения стоимости услуг, оказанных с нарушением срока, 50 тыс. руб. неустойки. Также решение изменено в части взыскания штрафа — туроператор должен выплатить Наталье и общественной организации по 10 тыс. руб.

Полина Хабарова