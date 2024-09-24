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В 2024 году в Татарстане на сельскохозяйственную технику выделили 8,5 млрд рублей

В 2024 году на обновление сельскохозяйственного машинно-тракторного парка Республики Татарстан выделили 8,5 млрд руб. Об этом сообщил заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марат Зяббаров на брифинге «Об итогах уборочной кампании в Республике Татарстан в 2024 году».

Республика приобрела 278 тракторов, 88 зерноуборочных комбайнов, 35 кормоуборочных комбайнов и 1945 единиц прочей техники.

Из общего количества обновленной сельскохозяйственной техники 1031 единица на сумму в 7,3 млрд руб (38 тракторов, 79 комбайнов и 904 единицы прочей сельхозтехники) было приобретено через АО «Росагролизинг».

Влас Северин

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